◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）５区（１２・４キロ）終了時点で青学大が首位。２区で首位に立ち、５区の田中悠登主将（４年）も首位を守った。福井・敦賀気比高出身の田中は２年時の第９９回箱根駅伝では８区を走り、区間５位。３年時の昨季は、全日本大学駅伝では最長の最終８区で区間３位と好走し、国学院大