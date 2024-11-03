『ウイングマン』『電影少女』『I’s』などで知られる漫画家・桂正和氏が、自身のXを更新し、貴重な生原稿を公開した。【写真】大胆ボディ強調！可愛すぎる…桂正和が公開した『電影少女』などの生原稿Xでは「生原稿。電影少女恋編のカラーとZETMAN」と投稿。ヒロインが描かれた原稿にファンは「めちゃキレイです」「背景もすごい…奥行きと立体感をこんなアナログで」「生原稿だとスゴみをより感じますね…これを手描きとか