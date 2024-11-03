ルイザ・メイ・オルコット著『若草物語』は、南北戦争の頃のアメリカでマーチ家の四人姉妹が暮らす様を描いた小説である。1868年に出版されて以来、長く読み継がれ、幾度となく映像化されてきた。グレタ・ガーウィグ監督作、2019年公開の映画『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』は記憶に新しい。現在、本作を原案とした日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』が日本