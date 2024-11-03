ブリストル・シティ（イングランド2部）に所属するU−23日本代表MF平河悠が、3試合ぶりとなる移籍後リーグ戦2点目を記録した。ブリストル・シティは2日に行われたチャンピオンシップ第13節でプレストンと対戦。平河は開始6分に先制点を記録する。相手DFの中途半端なバックパスをペナルティエリア内でかっさらい、飛び出してきた相手GKをかわし、そのままゴールネットを揺らした。後半開始早々の48分にプレストンの同点を許し