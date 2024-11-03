Image: DENON DJ DENON DJ（デノンDJ）がオールインワンDJ用デッキ「Prime Go +」を発売しました。PCやスマホと接続することなく、スタンドアローンでプレイできるタイプで、パワードスピーカーなどと接続すれば、これだけでDJシステムが完結します。バッテリー内蔵で野外でも活躍 Image: DENON DJ Prime Go