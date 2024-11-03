【ニューヨーク時事】米大リーグの公式サイトは２日、今オフにフリーエージェント（ＦＡ）となった注目選手をランク付けした記事をアップし、特別枠にプロ野球ロッテの佐々木朗希投手を挙げた。ロッテがポスティングシステムでの移籍を容認した場合、「獲得可能なトップクラスの先発投手の一人となるだろう」と評した。今季ブルージェイズとアストロズで計９勝の菊池雄星投手は２０位。１位はヤンキースで４１本塁打、１０９打