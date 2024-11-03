兵庫県高校駅伝競走大会（男子第79回、女子第41回）は3日、丹波篠山市で行われ、女子のレースはトップのランナーが折り返し点を通過しました。折り返し点で先頭に立っているのは、須磨学園です。女子は、前回覇者の須磨学園をはじめ各地区予選を突破した県内の30校が参加。レースは丹波篠山市の大正ロマン館前を起点に、市内東部の松ヶ鼻で折り返し、篠山鳳鳴高校までの21.0975kmのコースを、5区間でたすきをつなぎます。