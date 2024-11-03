2日午後、江原道（カンウォンド）ハイワンリゾートコンベンションセンターで「2024 アジアモデルアワーズ」が開かれ、レッドカーペットにチェ・ジニョク、福本大晴、オム・テグ、イ・シウ、TRENDZ、イ・ソンチャン、イム・キュヒョン、チン・テファ、ハ・ジュヨン、ソン・ジュノ＆キム・ソヒョン夫妻、チャ・ヘジュ、キム・チルドゥ、チョン・ジュノ、キム・ソンファン、チェ・チョルギュ、ヤン・ウィシクらが出席した。・チェ・ジ