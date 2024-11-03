食楽web ●大阪・谷町六丁目で20年以上愛され続ける海鮮居酒屋『谷町一味禅』。お客さんの声から誕生した「よくばり丼」とは？ 梅田や心斎橋、天王寺といった大阪の主要都市から、地下鉄で10分もかからず行ける「谷町一味禅」。緑豊かな”難波宮跡公園”や昔ながらの町家が残る”空堀商店街”にも近い、落ち着いた雰囲気の街です。 駅周辺には、地元民に愛される安くて旨い店が立ち並んでいます。2001年創業の『谷町一味禅