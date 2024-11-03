1994年3月20日、家電メーカーとして知られる松下電器産業（現パナソニック）から画期的な家庭用ゲーム機「3DO REAL」が発売された。今年で30周年を迎えた本機は、当時のゲーム業界に大きな衝撃を与えた先駆的な存在だった。 【写真】自治体で使われていたPCの中に名作18禁ゲーム！「仕事用のパソコンで何しとんねん」 「Panasonicがゲーム機を作っていたの？」と驚く人もいるなか、本機の名