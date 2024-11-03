李希氏、イタリアを公式友好訪問10月31日、ローマでタヤーニ副首相兼外相（右）と会見する李希氏。（ベネチア＝新華社記者/岳月偉）【新華社ベネチア11月3日】中国の李希（り・き）共産党中央政治局常務委員・中央紀律検査委員会書記はイタリア上院の招きに応じ、10月30日から11月2日まで中国共産党代表団を率いてイタリアを公式友好訪問した。李希氏、イタリアを公式友好訪問2日、イタリアの旅行家マルコ・ポーロの没後700年を