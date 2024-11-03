フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜・午前１０時）が３日に放送され、元ＴＢＳアナウンサーで映像プロデューサーの国山ハセンさんがゲスト出演した。冒頭でＭＣの東野幸治が「年収は局アナ時代の倍になりましたハセンさん、よろしくお願いします」と紹介すると出演者は騒然。しかし国山さんは「否定はしないです」と笑顔で答えた。さらに「安定を求めるのであれば、サラリーマンの方がいいという意見もあると思いますが、