食楽web ●全国各地の知られざる名産品をイラストレーター・ワタナベマキコさんがイラストと共に紹介する企画。今回は熊本県のソウルフード「南関あげ」です。 先日、友人に熊本旅行に誘われました。20年以上日本を離れ海外暮らし、3年間、コロナで日本に帰れず久しぶりに帰国できた筆者に「ぜひ食べてほしいものがあるから、熊本に行こう」と声をかけてくれたのです。 「熊本は美食の宝庫、ぜひ一度食べて