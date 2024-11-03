◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）初優勝を狙う国学院大の5区（12・4キロ）は、野中恒亨（2年）が担った。首位の青学大と1分27秒差の3位で発進。序盤からハイペースでライバルを追い、41秒差の2位で6区につないだ。7区には当日変更で大エースの平林清澄（4年）が控える。10月の出雲駅伝では5年ぶり2度目の優勝を飾り、駒大、青学大と今季の大学駅伝で3強を形成。前田監督は「勝ちき