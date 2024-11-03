食楽web 「埼玉県のソウルフード『スタミナラーメン』をご存じですか？ 一度食べれば虜になる、その秘密とは――」知らない方でも、これを知れば間違いなく興味を持つはず。今回は、さいたま市の老舗『漫々亭』で、その名物ラーメンを実際に体験してきました！ 埼玉県民なら誰もが知っている『スタミナラーメン』。ひき肉、ニラ、豆板醤を使ったピリ辛の餡が特徴で、ラーメンにかけ