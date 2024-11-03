神奈川県警本部横浜市青葉区の住宅で住人の後藤寛治さん（75）が殺害され現金が奪われた事件で、神奈川県警は3日までに、強盗殺人の疑いで東京都足立区関原、職業不詳木本未穂容疑者（30）を逮捕した。現金の回収役だったとみて調べている。逮捕は2日付。逮捕容疑は、複数人と共謀して10月15日ごろ、横浜市青葉区の住宅に侵入し、後藤さんを暴行して殺害、現金約20万円を奪った疑い。県警によると、木本容疑者は「現金を回収し