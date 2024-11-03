◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）４区（１１・８キロ）は青学大の黒田朝日（３年）が区間新記録を樹立した。青学大は当日変更で黒田然（１年）に代えて４区に兄でエースの黒田朝を投入。チームのため、弟のためにも兄が好走し、３３分３秒の区間新記録。２０２０年に東海大の石原翔太郎がマークした区間記録を１