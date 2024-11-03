ＷＷＥのＰＬＥ「クラウン・ジュエル」（２日＝日本時間３日、サウジアラビア・リヤド）で、「ダメージＣＴＲＬ」イヨ・スカイ＆カイリ・セインのＷＷＥ女子タッグ王座取りは、またも失敗に終わった。イヨ＆カイリは１０月１４日のロウで筋肉王者組のビアンカ・ベレア＆ジェイド・カーギルに挑んだが、ラッシュ・レジェンド＆ジャカラ・ジャクソンに介入されて敗退。チェルシー・グリーン＆パイパー・ニブンとも遺恨が生じ、サ