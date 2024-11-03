韓国のマクドナルドがサンリオと遊戯王がコラボしたハッピーミール（ハッピーセット）トイの2次ラインナップを公開した。【比較画像】韓国漫画家が『スラムダンク』をパクって大炎上今回のハッピーミールトイ第2弾は、「マイメロディ×ブラックマジシャンガール」「タキシードサム×オベリスクの巨神兵」「クロミ×オシリスの天空竜」「チョコキャット×ラーの翼神竜」「ポムポムプリン×封印されたエクゾディア」の5種だ。第1弾は