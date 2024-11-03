天皇、皇后両陛下が主催する秋の園遊会が2024年10月30日に東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、約1400人が出席した。パリ五輪のスケートボード男子ストリートで2大会連続となる金メダルを獲得した堀米雄斗選手らと「スケボー談義」に花を咲かせる場面もあった。「スケートボードって、こういう芝生の上では滑らない？」パリ五輪にまつわる思い出や、今後の展望などを語った堀米選手に、天皇陛下は赤坂御苑内の芝生を示し、「スケート