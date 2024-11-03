3日の京都1R（2歳未勝利・ダート1400メートル）でマテンロウコマンド（牡＝長谷川）が3番手から抜け出して快勝。鞍上の松山は5年連続となる年間100勝を達成した。「ここまで100勝できてうれしく思っていますし、関係者の方々に感謝しています。何とか今日中に決めたいと思っていました。（年間100勝）5年続けていると崩したくないという思いは凄く強くて、今年始まったころから100勝というのをずっと目標にしてやってきました