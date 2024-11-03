飲食チェーン「サイゼリア」がこのほど発表した2024年8月期の年次決算報告によると、同社の営業収入は前年同期比23％増の2245億円、営業利益は同105．8％増の148億円になったことが分かりました。営業利益が急成長した背景には、中国エリアの貢献が挙げられます。サイゼリアが世界で展開している1569店舗のうち、日本には1038店舗、中国の上海、広州、北京には415店舗あります。この415店舗では、同時期の営業収入が27％増、営業利