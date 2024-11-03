『仮面ライダーガヴ』と『仮面ライダーガッチャード』を題材にした「一番くじ 仮面ライダーガヴ＆ガッチャード」が、11月9日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】約16分の1スケールのデフォルメフィギュアも！「一番くじ 仮面ライダーガヴ＆ガッチャード」詳細■“MASTERLISE”のフィギュアが登場今回発売されるのは、『仮面ライダーガヴ』と『仮面ライダーガッチャード』のフィギュアや雑貨などの