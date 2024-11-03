【明治安田J1リーグ第35節】2024年11月3日(日)13:00キックオフサンフレッチェ広島(1位/65pt) vs 京都サンガF.C.(15位/41pt)[エディオンピースウイング広島]◆首位の座を守るため【サンフレッチェ広島】前節はアウェイで湘南ベルマーレに逆転負け。優勝争いの中で実に12試合ぶりのリーグ戦黒星となったが、2位のヴィッセル神戸もお付き合いし首位を守った。残り4試合。自力で優勝のチャンスを残しているだけに、2年連続3位と苦杯を