2日午後、江原道（カンウォンド）ハイワンリゾートコンベンションセンターで「2024 アジアモデルアワーズ」が開かれ、レッドカーペットにUNIS、RESCENE、元CLCのクォン・ウンビン、イ・セヒ、シン・ヒョンジ、チ・イェウン、キム・ソルヒ、キム・ジヒョン、キム・テヒョン、シア・ジウ、ヤン・ユナ、イ・ヒャンジュ、チョ・ユンス、イム・チェユン、クリームソヒョン、ソ・ソルヒ、パク・グンジョン、シム・ソヨン、ペ・ヘジ、Dame