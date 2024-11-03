第７回中国輸入博、間もなく開幕2日、輸入博開催に向け、飾り付けられた国家エキシビション・コンベンションセンター西入り口の歩道橋。（上海＝新華社記者/方竽）【新華社上海11月3日】第7回中国国際輸入博覧会が5日から6日間、上海の国家エキシビション・コンベンションセンターで開かれる。会場は装飾・展示作業が最終段階に入り、開幕を静かに待っている。第７回中国輸入博、間もなく開幕2日、輸入博会場で、ブースを