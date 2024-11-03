コロンビアで開かれていた国連生物多様性条約第16回締約国会議（COP16）＝1日（ロイター＝共同）コロンビアで開かれていた国連生物多様性条約第16回締約国会議（COP16）は2日、焦点だった生態系保全の取り組み状況を評価する指標案にほぼ合意した。ただ会期を延長して夜通し議論を続けたものの、発展途上国側が求める保全に必要な資金支援などに合意できず、退席者が続出して会合は閉幕せずに中断した。日本政府によると、指標案