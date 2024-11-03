店の資金繰りに困る男性の隣で「元本保証やしなあ」「だまされた思（おも）てやってみ」としゃべりかける鹿――。奈良県警奈良署が投資詐欺の被害防止を呼びかける短編映画を制作し、奈良市内で上映会を開いた。被害が急増する中、同署が同市出身の映画監督に依頼し、実現した。山嵜晋平監督=2024年10月7日午後3時23分、奈良市登大路町、周毅緂撮影上映会は10月7日に奈良公園バスターミナルレクチャーホールであり、約15