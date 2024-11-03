FBI（＝アメリカ連邦捜査局）は、大統領選挙についてFBIを装った偽の動画がインターネット上で出回っていると警告しました。FBIは2日、アメリカ大統領選挙のセキュリティーに関して、FBIを装った2本の偽動画がインターネット上で出回っていると発表しました。1つめは、「投票不正に関与した3つのグループを逮捕した」とする動画で、もう1つは「ハリス副大統領の夫に関する動画」だということです。FBIは、「虚偽の内容で一般市民を