２０１９年１０月の火災で、正殿など７棟が全焼するなどした首里城の復興を願う「首里城復興祭」が２日、那覇市内で始まった。市中心部の国際通りでは、琉球王朝の華やかさを表現した「琉球王朝絵巻行列」が行われ、大勢の観光客が琉球の歴史に触れた。４日まで。絵巻行列では、赤を基調としたきらびやかな衣装を身にまとった琉球国王や王妃が通ると、沿道に集まった多くの人が写真や動画に収めていた。３、４日は首里城公園周