「全日本大学駅伝」（３日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦が行われ、前半の４区間を終えて、６年ぶり３度目の優勝を狙う青学大が独走状態を築いた。大混戦の１区を４位につけると、２区では鶴川正也（４年）が創価大の吉田響（４年）とのし烈なデッドヒートを制し、１秒差で区間賞を獲得した。３区で起用されたルーキー折田壮太（１年）は落ち着いた走りで区間５位のタイムをマークし、突