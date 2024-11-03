【モデルプレス＝2024/11/03】乃木坂46がグループのYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、11月4日19時より新生配信番組「週刊乃木坂ニュース」（毎週月曜夜に予定）をスタート。MCを5期生・菅原咲月が務めることがわかった。【写真】菅原咲月、大胆美脚披露ショーパン姿◆乃木坂46新YouTube生配信番組スタート「乃木坂46を応援する方々の情報収集のお手伝い」をテーマに届ける同番組。“メンバーが今もっとも伝えたい”グループ