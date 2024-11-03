◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）４区（１１・８キロ）終了時点で、青学大が首位をキープした。青学大は当日変更で黒田然（１年）に代えて兄でエースの黒田朝日（３年）を投入。チームのため、弟のためにも兄が好走し、３３分３秒（タイムはいずれも速報値）の区間新記録をマークした。２０２０年に東海大の石原翔