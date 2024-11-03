金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の賭けが北朝鮮自らに、そして韓半島（朝鮮半島）と国際安保状況に深刻な危機を招いている。金正恩委員長は昨年１２月３０日に南北関係を「敵対的な両国関係」と規定した。先代から受け継いできた「民族統一」路線を廃棄処分しすべての政治的象徴物も破壊した。これで北が南側を攻撃する時に同族を攻撃したという心理的政治的制御装置を除去してしまった。その結果韓半島危機はより一層高まっ