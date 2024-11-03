サンリオは2日、同社公式サイトに「ハローキティ展開催初日の混雑に関するお詫び」を掲出した。【写真90枚超】全高約38センチ！おすわりフィギュアほかかわいすぎるグッズ一覧ハローキティ50周年記念の展覧会『ハローキティ展』が、東京国立博物館表慶館で11月1日に開幕。来場に感謝するとともに、「開催初日の11月1日につきましては入場までに長時間の待ち時間が発生してしまい、誠に申し訳ありませんでした。また、長らくお