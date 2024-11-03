◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）史上初の5連覇を狙う駒大の4区（11・8キロ）は谷中晴（1年）が担った。首位の青学大とは1分44秒差の8位で発進。序盤から好ペースで駆け、3人抜きの5位で5区につないだ。だが、青学大との差は2分25秒に開いた。22―23年に出雲、全日本、箱根の大学駅3冠を達成。23―24年の昨季は、前人未到の2季連続3冠を狙ったが、出雲、全日本を制した後の箱根が2