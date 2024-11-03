愛媛県は1日、四国中央市の養豚場で、家畜伝染病の豚熱が発生したと発表した。四国の養豚場で豚熱発生が確認されたのは、豚熱が全国各地で再発するようになった2018年以降では初めてという。県はこの養豚場で飼育されていた全頭を殺処分する。愛媛県庁で開かれた豚熱対策本部会議=2024年11月1日午後9時3分、松山市、宮沢崇志撮影県によると、10月31日午後1時ごろ、養豚場から「豚が続けて死んでいる」と報告があった。死んだの