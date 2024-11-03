「焼き芋」がおいしい季節がやってきた。さつまいもの品種が多様化する中、“自然本来の甘さ”を極限まで引き出し、最高糖度78度の商品を製造・販売する宮崎県の会社が話題だ。年商はたちまち3億円超に達し、今後はNYなど海外での販路拡大予定だという。ライターの水野さちえさんがイベント「さつまいも博」も仕掛けた40歳の代表を取材した――。■焼き芋の内側が出てきた天然の“蜜”…甘さが異次元ふつうの焼き芋は表面がカサカ