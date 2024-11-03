創刊１５周年を記念して開かれたトークイベント＝いずれも京都市下京区の龍岸寺お坊さんたちがつくるフリーペーパー「フリースタイルな僧侶たち」。宗派を超えて若手僧侶らが「同世代に仏教を届けたい」と創刊し、今年で１５周年を迎えた。編集長の世代交代を重ね、今も若者の手にとってもらおうと模索を続けている。京都市下京区の龍岸寺で１０月上旬、歴代代表・編集長のトークイベントが開かれた。初代代表・編集長だった浄