北朝鮮外務省は2日、 国連安全保障理事会を非難する報道官談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。北朝鮮が10月31日、新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星砲-19」型（以下：火星19）を発射したことを受け、国連安全保障理事会は4日に会合を開くと発表した。こうした動きに対して談話は、「米国とその追随勢力は朝鮮民主主義人民共和国の当為的な主権行使を悪辣に誹謗、中傷し、朝鮮半島とその周辺で侵略的性格の連合空中訓練を繰