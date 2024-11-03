北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党中央委員会副部長は1日、国連事務総長が同国の戦略兵器実験を不当に問題視していると反発する談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。北朝鮮は10月31日、新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星砲-19」型（以下：火星19）の発射実験を行ったことに対して、国連のグテーレス事務総長は同日、「強く糾弾する」とする声明を発表した。これに対して談話は、「またもや朝鮮