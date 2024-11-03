政治家の政策が深まらない…歴史的大敗を喫した自民党の石破茂総裁だが、その理由は総裁選から一貫して綿密な政策が示されなかったからだろう。前編『自民惨敗は当たり前だった！「政治とカネ」も生煮え、持論の「日米地位協定見直し」も封印で選挙突入…結局「石破解散」とは何だったのか？』で見てきたように、石破首相は総裁選から主張してきた「日米地位協定の見直し」や「東アジア版NATO」の持論は、首相に就任すると早々にひ