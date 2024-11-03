WOWOWで独占放送・配信中の山崎賢人主演『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』。第5話のあらすじ、場面写真が公開された。また、11月3日には映画版＆実写ドラマ第1〜4話の一挙放送も行われる。累計発行部数2900万部超の大人気コミックが原作の、大ヒット映画『ゴールデンカムイ』。映画の続編となる待望のドラマシリーズ第1弾をWOWOWで独占放送・配信ッ！！本作は、明治末期の北海道を舞台に描く、アイヌ