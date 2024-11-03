◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）6年ぶりのV奪回を狙う青学大の4区（11・8キロ）は、当日変更で黒田朝日（3年）が担った。3区のルーキー折田壮太から、2位と34秒差のトップでタスキを受けた。1キロ2分42秒のハイペースでスタート。33分3秒（速報値）の区間新記録で2位以下を突き放して5区につないだ。2位の城西大とは1分16秒差、3位の国学院大とは1分27秒差となった。原監督は恒例