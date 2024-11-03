【デルマー（米カリフォルニア州）＝平沢祐】米国競馬の祭典、ブリーダーズカップ（ＢＣ）は２日、カリフォルニア州のデルマー競馬場で行われ、メインのクラシック（ＧＩ・ダート２０００メートル）に出走した坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡（おす）３歳）は３着に敗れ、日本馬初制覇はならなかった。ターフ（ＧＩ・芝２４００メートル）では、クリストフ・ルメールが手綱を取ったローシャムパーク（牡５歳）が２着に好