西日本が大雨に見舞われた２日、愛媛県内では松山市や今治市で浸水などの被害が多数確認された。河川の氾濫の危険性が高まり、松山市は一部の地域に「緊急安全確保」を発令。浸水した施設や店舗では、入り込んだ水を懸命にかき出す姿が見られた。（黒岩美緒、宇仁菅玲香）松山地方気象台によると、松山市で午前１１時半までの１時間に約１００ミリ、今治市では正午までの１時間に約１２０ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記