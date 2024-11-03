多彩な観光スポットがあり、食事のおいしさや治安の良さも相まって日本人観光客に人気のタイ。【写真】日本と共通点もあるようなないような…多彩なタイのおばけ文化今、SNS上ではそんなタイのお化け事情が大きな注目を集めている。「ハロウィンということで、タイのお化け図鑑をどうぞ」と数々のイラストを紹介したのはタイ在住の漫画家、たーれっくさん（@taarekrek）。ヤシの木ほど背が高く裸で悪臭を放つ餓鬼「ピー・プレート