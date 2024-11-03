北海道・苫小牧警察署は2024年11月2日、窃盗の容疑で苫小牧市に住む派遣社員の男(54)を現行犯逮捕したと発表しました。警察によりますと、男は11月2日午後4時半ごろ、苫小牧市内の小売店で、炭酸飲料水や食料品など合計3点(販売価格合計1907円)を代金を支払わずに店外へ持ち出しました。男の犯行に気づいた従業員が声をかけ、そのまま逮捕にいたったということです。調べに対し男は「間違いない、いうことはありません」と容疑を認