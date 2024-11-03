【昭和〜平成スター列伝】海外での王座防衛は難しい。これまでに多くの日本人レスラーが米国でのアンフェアな試合で泣かされてきた。その中でも無類の強さを発揮したのが“燃える闘魂”アントニオ猪木だ。１９７８年の欧州遠征では２３日で２０戦というハードスケジュールに苦闘を強いられたが、７４年３月１９日、蔵前国技館で行われた“昭和の巌流島”と呼ばれたストロング小林との歴史的一戦に劇勝すると、何と２日後には米オ