【プロレス蔵出し写真館】バイプレーヤーに徹して新日本プロレスを支えたスーパー・ストロング・マシンは、２０１８年（平成３０年）６月１９日、後楽園ホール大会で引退セレモニーを行ってリングに別れを告げた。近況が伝わってこないが、どうしているだろうか。マシンは電話口で「消息不明です」と冗談を言ってなごませてくれると、「もう年金生活。隠居してます。生活は普通にしてるけど、（体の）調子が悪いんでね。仕事が